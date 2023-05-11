Передай вину другому: проверят ли состояние домов в Актау после обрушения козырька

Обрушившаяся бетонная конструкция над подъездом одного из домов в Актау унесла жизнь рабочего. Козырьку 25 лет и его ни разу капитально не ремонтировали, узнал Zakon.kz. В горакимате заявили, что это должен делать КСК.

Жители дома №4 в 9 микрорайоне Актау долгое время жаловались на аварийное состояние козырька своего подъезда. К слову, в этом доме трещины – на каждом таком козырьке. Наконец, работы начались. Трое мужчин, по словам соседей, работали перфоратором, при этом в буквальном смысле "рубили сук, на котором сидели".

"Они срезали перфоратором переднюю выступающую часть. В это время все трое находились на козырьке. Получается, что сместился центр тяжести, и бетонный козырек наклонился. Одного сразу отбросило в сторону, второму повредило ноги, а третьего завалило", – рассказывает жительница дома Валерия Фурсина.

Соседи говорят, что до скорой помощи удалось дозвониться не сразу, да и к самим приехавшим медикам много вопросов.

"На скорой приехали молодые, среди них одна практикантка. Пульс проверили и ничего больше не сделали, хотя мы просили – дайте кислород, заведите сердце. Но они его бросили и пошли заниматься тем, у которого были ноги переломаны. Только когда мы стали ругаться, а к тому времени мужчина уже умер, медики подошли и стали ощупывать ему живот. Сказали, что у него были внутренние повреждения", – говорит Валерия.

По словам соседей, демонтажем козырька занимались сантехники из КСК их микрорайона. В акимате же утверждают, что это были сотрудники сервисной компании, которую наняла управляющая компания.

"Они были без касок, без спецтехники. По сути, просто голыми руками делали, только с одним перфоратором. Не думаю, что они мастера по строительным работам", – говорит один из очевидцев.

Двоих пострадавших доставили в больницу. У одного из них диагностировали перелом голени, у второго – ушибы. Он был отпущен домой.

Место происшествия оцепили сотрудники полиции. В ДП области начали расследование по ст.277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), виновному грозит срок до 6 лет лишения свободы.

Не в первый раз

В Актау это не первый случай обрушения козырьков у подъездов жилых домов. В 2017 году при демонтаже серьезно пострадал рабочий, попав в реанимацию. А годом ранее сразу два козырька рухнули при входе в детский сад. Один упал вечером, когда детей уже не было, а второй – ранним утром. Директор образовательного учреждения ранее не раз требовала провести в здании капитальный ремонт, но ей постоянно отказывали – на ремонт в бюджете денег не было. После инцидента средства сразу нашлись.

В 2020 году после дождя в одном из домов 8 микрорайона также рухнул козырек. К счастью, тогда никто не пострадал. Жильцы рассказали, что много раз обращались к управляющей компании с жалобами на аварийный козырек, но КСК их игнорировала. После обрушения здесь установили металлическую конструкцию.

Спустя неделю в том же микрорайоне обрушился еще один бетонный навес. Серьезную травму ноги получила женщина. Тогда представители КСК объясняли, что из-за долгов жильцов все время откладывали демонтаж.

Эти два ЧП три года назад послужили началом проверок всех подъездов в домах Актау. В акимате тогда поручили КСК оценить состояние козырьков и выявить аварийные.

"Эта работа была проделана. У каждого КСК есть список аварийных козырьков. Сколько их всего по городу – такими данными акимат не обладает, ведь это собственность жильцов. Из бюджета средства на ремонт не выделяются, только за счет жителей. Если жители не согласны на ремонт, то КСК козырек не будет трогать. Если же козырек в аварийном состоянии, то согласие не требуется", – говорит Нурадин Кучербаев, руководитель жилищной инспекции акимата города Актау.

По его словам, в Актау нет аварийных домов. Во всяком случае, по документам.

"В старом фонде насчитывается 819 домов. Заключение об аварийности может дать только специализированная организация после техобследования. У акимата нет таких полномочий. В этом году 20 миллионов тенге выделили на 20 домов. Как поступят деньги на счет, мы объявим открытый конкурс. Тогда проверят и обследуют дома, в том числе и состояние козырьков", – отметил Нурадин Кучербаев.

После новости об обрушении на городских пабликах появились сотни комментариев – люди жалуются на состояние козырьков над подъездами. В акимате же отмечают – пока не знают, будет ли проведена ревизия всех козырьков в Актау. Возможно, КСК вновь обяжут их проверить.