Почему нужно спать в прохладных помещениях

Сомнолог Максим Новиков рассказал, что для крепкого и глубокого сна организму необходимо охлаждение, сообщает Zakon.kz.

По его словам, наиболее эффективный сон происходит, когда температура кожи человека становится ниже 30°C. Для этого температура в помещении для сна должна быть 16-19°C.

"Самое важное – достигнуть баланса между достаточной прохладой и комфортом. Также способствуют более быстрому засыпанию, охлаждению организма и погружению в качественный глубокий сон гелевые матрасы. Исследования доказали, что люди засыпают на них быстрее и лучше, чем на обычных", – рассказал "Газете.Ru" эксперт.

От отметил, что есть участки кожи, где максимальное количество артериовенозных шунтов, которые соединяют вены и артерии и способствуют быстрой теплоотдаче. К этим участкам относятся ладони, подошвы, уши и нос. За счет них и происходит остываемость тела. Однако при сильном охлаждении этих частей тела уснуть может как раз и не получиться.

"Когда снижается активность симпатической нервной системы, усиленно работающей во время бодрствования и стресса, сосуды раскрываются, а шунты спазмируются – руки, ноги и уши становятся холодными. Ведь через спавшиеся капилляры не происходит теплоотдача. А когда теплоотдача замедляется, человеку тяжело уснуть. Поэтому, тем, у кого мерзнут руки и ноги, чтобы лучше уснуть, можно ложиться в постель в шерстяных носках и даже в варежках, как бы странно это не звучало", – констатировал врач.

Специалист посоветовал использовать кондиционер с почасовой настройкой температурного режима в помещении. При этом температурный минимум должен быть достигнут к 4-6 утра, а после температуру воздуха можно постепенно повышать. Именно в это время начинается постепенное разогревание организма для того, чтобы он проснулся более бодрым и работоспособным.

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