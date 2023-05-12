Уголовное дело завели в Жетысуской области из-за затопленной дороги

Уголовное дело завели в Жетысуской области после того, как новую дорогу в одном из сел смыло водой. В прокуратуре нашли множество нарушений, которые допустили при строительстве, сообщает Zakon.kz.

Местные общественники, отмечает КТК, неоднократно жаловались на качество работ и просили принять меры.

Водой дорогу в селе Малайсары смыло еще 7 марта. Тогда отрезанными от внешнего мира оказались 50 человек. Чтобы вывезти людей, пришлось задействовать спасателей и специальную технику. В ходе расследования выяснилось, что при проведении работ не было ни проекта, ни сметы. Строительство вели без какого-либо контроля. Даже не проводили экспертизы. Сейчас по этому факту завели уголовное дело. Устанавливают причастность конкретных лиц.

"Выявлены грубые нарушения при строительстве автодороги. В действиях государственных лиц прокуратура усмотрела признаки уголовного правонарушения, нанесшего вред государству в крупном размере. Начато досудебное расследование по п.3 ч.4 ст. 361 УК РК, то есть злоупотребление должностными полномочиями". Помощник прокурора Жетысуской области Ляйлим Абильмажинова

Ранее сообщалось, что двое суток в ауле Кызылжар боролись со стихийным бедствием – талая вода с полей топила более 20 дворов. Люди не успели среагировать, так как вода затопила хозпостройки в считанные часы.

Затем стало известно, что жители села в Кербулакском районе Жетысуской области оказались отрезанными от внешнего мира из-за талых вод, которые затопили трассу. 50 сельчан переправили спасатели через затопленную дорогу.