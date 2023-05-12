Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Фото: pixabay
Синоптики сообщают, что в большинстве городов Казахстана 12 мая в пятницу ожидаются благоприятные метеорологические условия, кроме Алматы, передает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Как сообщали ранее, из-за сильного ветра и гроз в 11 областях Казахстана на 12 мая объявлено штормовое предупреждение.
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