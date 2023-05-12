Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы Фото: pixabay
Синоптики сообщают, что в большинстве городов Казахстана 12 мая в пятницу ожидаются благоприятные метеорологические условия, кроме Алматы, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщали ранее, из-за сильного ветра и гроз в 11 областях Казахстана на 12 мая объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также

Аварийные столбы линий электропередач подсчитывают в Атырау

Почему дороги в Казахстане проваливаются, выясняли депутаты маслихата Астаны

Блог в помощь: почему хотят ужесточить наказание для блогеров в Казахстане

Елена Вебер
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Казахстан ОСИ Сенат
Вместо ОСИ: до конца года депутаты примут закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления