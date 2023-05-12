Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы

Фото: pixabay

Синоптики сообщают, что в большинстве городов Казахстана 12 мая в пятницу ожидаются благоприятные метеорологические условия, кроме Алматы, передает Zakon.kz

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