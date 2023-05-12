Во сколько обойдётся ремонт Экибастузской ТЭЦ
По информации корреспондентов Первого канала "Евразия" ранее сообщалось, что реконструкцию 5 котлов на себя берёт государство, а 3 котлоагрегата отремонтирует собственник. Теперь их число выросло до 5. Таким образом, каждая из сторон вложит в реконструкцию почти по 7,5 миллиардов тенге. В общем, 15 миллиардов.
По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Ержана Салханова, на энергоисточнике есть 10 котлов, из них 5 водогрейных, 5 паровых.
"Согласно меморандуму, 5 водогрейных мы ремонтируем, 5 паровых ремонтирует сам акционер".
В свою очередь, государство вложит в ремонт тепловых сетей Экибастуза ещё около 4 млрд тенге.
В марте коммуникации перешли в собственность акимата. В этом году павлодарскую тепловую сферу ожидают невиданные ранее ремонты. Впервые обновят почти 50 км магистральных и внутриквартальных сетей.
Сейчас в Павлодаре дефицит тепловых мощностей, его обещают решить. А буквально на следующей неделе решится судьба скандальной котельной Аксу. Она обошлась бюджету в 11 миллиардов тенге, но запустить объект не могут уже 3 года. Если до конца следующей недели подрядчик не проведет пуско-наладочные работы на котельной, чиновники подадут на него в суд.
Ранее мы писали, что аким Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", чтобы владельцы ТЭЦ вернули в бюджет 22 млн тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой.