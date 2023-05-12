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Во сколько обойдётся ремонт Экибастузской ТЭЦ

Во сколько обойдётся ремонт Экибастузской ТЭЦ Фото: primeminister.kz
Ремонт ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго" выйдет не дешево. Как выяснилось придется заплатить даже больше, чем планировалось. Общая сумма, которую насчитали составляет 15 млр тенге, сообщает Zakon.kz

По информации корреспондентов Первого канала "Евразия" ранее сообщалось, что реконструкцию 5 котлов на себя берёт государство, а 3 котлоагрегата отремонтирует собственник. Теперь их число выросло до 5. Таким образом, каждая из сторон вложит в реконструкцию почти по 7,5 миллиардов тенге. В общем, 15 миллиардов.

По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Ержана Салханова, на энергоисточнике есть 10 котлов, из них 5 водогрейных, 5 паровых.

"Согласно меморандуму, 5 водогрейных мы ремонтируем, 5 паровых ремонтирует сам акционер".

В свою очередь, государство вложит в ремонт тепловых сетей Экибастуза ещё около 4 млрд тенге.

В марте коммуникации перешли в собственность акимата. В этом году павлодарскую тепловую сферу ожидают невиданные ранее ремонты. Впервые обновят почти 50 км магистральных и внутриквартальных сетей.

Сейчас в Павлодаре дефицит тепловых мощностей, его обещают решить. А буквально на следующей неделе решится судьба скандальной котельной Аксу. Она обошлась бюджету в 11 миллиардов тенге, но запустить объект не могут уже 3 года. Если до конца следующей недели подрядчик не проведет пуско-наладочные работы на котельной, чиновники подадут на него в суд.

Ранее мы писали, что аким Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", чтобы владельцы ТЭЦ вернули в бюджет 22 млн тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой.

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