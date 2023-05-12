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В Семее устанавливают новые мусорные контейнеры

В Семее устанавливают новые мусорные контейнеры Фото: пресс-служба акимата Семея
Акиматом Семея в 2023 году приобретено 1300 единиц мусорных контейнеров, соответствующих новым стандартам.

В настоящее время в город доставлено 240 контейнеров, ведется работа по их установке. Остальные 1060 контейнеров в ближайшее время будут доставлены в Семей.

"Акимат планирует установить новые контейнеры на центральных улицах города. Старые мусорные баки отремонтируют, покрасят и переустановят в городских окраинах. Таким образом, мы ускорим своевременный вывоз мусора в городе".Руководитель отдела ЖКХ Нурлан Омаров

Следует отметить, что в результате предпринятых властями мер значительно уменьшилось количество обращений горожан по поводу своевременного вывоза мусора.

Масштабная работа по оперативному вывозу и утилизации ТБО в городе продолжается.

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Анастасия Московчук
Семей
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