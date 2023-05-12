Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Природоохранным инспекторам установят доплату за работу, связанную с рисками угрозы для жизни и здоровья

В Казахстане установят доплату природоохранным инспекторам за работу, связанную с риском для жизни Фото: Zakon.kz
Подготовлены поправки в Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополняются подпунктом, что доплата в размере 100% от должностного оклада устанавливается за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны РК, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и участков.

Ранее доплаты были установлены:

  • За работу с возбудителями опасных и особо опасных инфекций и материалами, возможно и потенциально зараженными ими: (контакт с патологическим материалом, зараженным возбудителями особо опасных инфекций животных и птиц, клещей, гнуса, сусликов и мышевидных грызунов) в размере 140% от базового должностного оклада (БДО) по мере фактического выполнения работ;
  • За участие в тушении лесных пожаров, в том числе с применением специального снаряжения, десантировании с вертолетной техники, а также за работу по борьбе с вредителями и болезнями леса в размере 100% от часовой ставки за каждый час работы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 мая.

Читайте также

В Казахстане планируют урегулировать законодательство по недропользованию

Студенты первого и второго курсов колледжей смогут начать дуальное обучение

Какую налоговую отчетность нужно представить до 16 мая

Лариса Черненко
Открытые НПА МЭПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления