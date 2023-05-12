Природоохранным инспекторам установят доплату за работу, связанную с рисками угрозы для жизни и здоровья

В частности, правила дополняются подпунктом, что доплата в размере 100% от должностного оклада устанавливается за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны РК, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и участков.