Природоохранным инспекторам установят доплату за работу, связанную с рисками угрозы для жизни и здоровья
Фото: Zakon.kz
Подготовлены поправки в Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства, сообщает Zakon.kz.
В частности, правила дополняются подпунктом, что доплата в размере 100% от должностного оклада устанавливается за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны РК, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и участков.
Ранее доплаты были установлены:
- За работу с возбудителями опасных и особо опасных инфекций и материалами, возможно и потенциально зараженными ими: (контакт с патологическим материалом, зараженным возбудителями особо опасных инфекций животных и птиц, клещей, гнуса, сусликов и мышевидных грызунов) в размере 140% от базового должностного оклада (БДО) по мере фактического выполнения работ;
- За участие в тушении лесных пожаров, в том числе с применением специального снаряжения, десантировании с вертолетной техники, а также за работу по борьбе с вредителями и болезнями леса в размере 100% от часовой ставки за каждый час работы.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 мая.
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