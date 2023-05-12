8-летнего ребенка на самокате сбили в Балхаше
Фото: Zakon.kz
В Балхаше мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.
Несчастный случай произошел 7 мая на улице Желтоксан. 8-летний мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. В этот же момент там двигался автомобиль Toyota Rav 4. За рулем был 63-летний мужчина. Ребенок попал под колеса автомобиля.
Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее.
Мальчик попал в реанимацию, ему сделали операцию.
"8 мая была произведена операция. Сейчас ребенок из реанимационного отделения переведен в хирургическое отделение. Продолжается лечение. Состояние мальчика стабильное. Проводятся дальнейшие обследования. Необходимы данные компьютерной томографии. Будет готова коррекция в лечении, также необходима консультация нейрохирургов", – рассказал eKaraganda заведующий травматологическим отделением Центральной больницы города Балхаша Максат Нуртазин.
В полиции сообщили, что факт зарегистрирован. Назначены все необходимые экспертизы.
Ранее трехлетнего ребенка на самокате сбил автомобиль в Астане.
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