8-летнего ребенка на самокате сбили в Балхаше

В Балхаше мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 7 мая на улице Желтоксан. 8-летний мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. В этот же момент там двигался автомобиль Toyota Rav 4. За рулем был 63-летний мужчина. Ребенок попал под колеса автомобиля.

Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее.

Мальчик попал в реанимацию, ему сделали операцию.

"8 мая была произведена операция. Сейчас ребенок из реанимационного отделения переведен в хирургическое отделение. Продолжается лечение. Состояние мальчика стабильное. Проводятся дальнейшие обследования. Необходимы данные компьютерной томографии. Будет готова коррекция в лечении, также необходима консультация нейрохирургов", – рассказал eKaraganda заведующий травматологическим отделением Центральной больницы города Балхаша Максат Нуртазин.

В полиции сообщили, что факт зарегистрирован. Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее трехлетнего ребенка на самокате сбил автомобиль в Астане.