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Тысячи мигрантов штурмовали границу США после изменения одного закона

США и Мексика Фото: pixabay
Раздел 42 – это закон, который позволял США останавливать въезд в страну, чтобы остановить распространение инфекционных заболеваний. Теперь в силу вступают более жесткие ограничения, чтобы побудить мигрантов въезжать в страну легально, сообщает Zakon.kz.

Тысячи мигрантов пробираются к границе США в связи с изменением иммиграционного закона Title 42. Срок действия правила, которое позволяло быстро выдворять мигрантов, истек, сообщает Sky News.

На фоне неопределенности и дезинформации относительно того, как изменятся ограничения на въезд, многие опасаются, что это усложнит доступ в США.

Мигрантов не пропустят, если они прибудут на границу, предварительно не подав заявление или не попросив убежища в стране, через которую они проехали, чтобы попасть в США.

Любой человек, пойманный при незаконном пересечении границы, не сможет вернуться в США в течение пяти лет, а если он это сделает, то ему будет грозить уголовное преследование.

Рекордное количество людей добралось до южной границы США в надежде пересечь ее до полуночи. Десятки тысяч мигрантов пробирались через Мексику к пограничным переходам, пока истекали часы действия раздела 42.

Правозащитные группы подвергли критике новые правила, заявив, что они ошибочно предполагают безопасность мигрантов в странах за пределами США, а также эффективность онлайн системы подачи заявлений, которая оказалась неработоспособной для подавляющего большинства.

Ограничения вводятся одновременно с другими мерами, направленными на поощрение мигрантов к легальному въезду в США.

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