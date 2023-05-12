Стало известно, кто будет отвечать за развитие туризма Алматы

12 мая распоряжением акима Алматы руководителем Управления туризма города назначена Токсеитова Галия Ерлановна, сообщает Zakon.kz.

По данным городского ведомства, Токсеитова родилась 15 декабря 1991 года в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Экономика и бизнес".

Токсеитова является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начала в 2013 году с должности главного специалиста в Управлении финансов города Алматы.

Кроме того, с 2016 по 2019 год руководила отделом исполнения доходов, обслуживания долга и кредитования Управления финансов Алматы.

С 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Управления государственных активов Алматы.