Стало известно, кто будет отвечать за развитие туризма Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
12 мая распоряжением акима Алматы руководителем Управления туризма города назначена Токсеитова Галия Ерлановна, сообщает Zakon.kz.
По данным городского ведомства, Токсеитова родилась 15 декабря 1991 года в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Экономика и бизнес".
Токсеитова является членом Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовой путь начала в 2013 году с должности главного специалиста в Управлении финансов города Алматы.
Кроме того, с 2016 по 2019 год руководила отделом исполнения доходов, обслуживания долга и кредитования Управления финансов Алматы.
С 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Управления государственных активов Алматы.
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