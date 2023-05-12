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Стало известно, кто будет отвечать за развитие туризма Алматы

Стало известно, кто возглавил Управление туризма Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
12 мая распоряжением акима Алматы руководителем Управления туризма города назначена Токсеитова Галия Ерлановна, сообщает Zakon.kz.

По данным городского ведомства, Токсеитова родилась 15 декабря 1991 года в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Экономика и бизнес".

Токсеитова является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начала в 2013 году с должности главного специалиста в Управлении финансов города Алматы.

Кроме того, с 2016 по 2019 год руководила отделом исполнения доходов, обслуживания долга и кредитования Управления финансов Алматы.

С 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Управления государственных активов Алматы.

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