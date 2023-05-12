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ДЧС обратился к алматинцам

ДЧС обратился к алматинцам Фото: unsplash
Жителей Алматы предупредили об ожидающейся в южной столице грозе, сообщает Zakon.kz.

О том, что в Алматы в субботу, 13 мая 2023 года, ожидается гроза, проинформировали в ДЧС города на основании штормового предупреждения "Казгидромета".

"В Алматы ожидается переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3- 8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С", – рассказали ранее синоптики.

Также в ведомстве обратились к алматинцам, которым рассказали, что делать при грозе.

В квартире, доме, здании

"Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов".Пресс-служба ДЧС Алматы

В транспорте

Если гроза застала в автомобиле, алматинцам рекомендуют не покидать его, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника, а также прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев.

"Не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля. Не заправляйте машину во время ненастья. Не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля. Не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы".Пресс-служба ДЧС Алматы

Также в ведомстве отметили, что велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными.

Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 м.

На улице

"Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги)".Пресс-служба ДЧС Алматы

Вместе с тем алматинцам рекомендовали не приближаться к линиям электропередач или высоким деревьям, не стоять рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

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