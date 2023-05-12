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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Изменения в казахстанском законодательстве за неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • У КНБ ряд новых функций, среди которых утверждение правил выплаты вознаграждения за информацию об акте терроризма, а также согласование перечней объектов, уязвимых в террористическом отношении.
  • Казахстан утвердил Меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
  • "Хоргос" передан из республиканской собственности в собственность акимата Жетысуской области.
  • Опубликованы поправки в Правила легализации иностранных авто, позволяющие легализовать автоконструкторы. Первичная регистрация таких авто разрешена без возможности отчуждения, с правом эксплуатации только на территории РК.
  • Обновлена Программа по безопасности полетов в сфере гражданской авиации.
  • Утвержден ряд документов, регламентирующих деятельность майнеров: правила лицензирования, квалификационные требования и проверочный лист.
  • В Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния добавлен порядок актуализации сведений.
  • Изменились Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях.
  • Токаев подписал указ о назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов РК.


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