"Батлер не дотягивает до нашего чемпиона": прогноз Фараби Давлетчина на бой Жанибека Алимханулы

Жанибек "Qazaq Style" Алимханулы возвращается на ринг 13 мая, чтобы вновь подтвердить свой чемпионский титул WBO. На этот раз против казахстанского бойца выйдет Стивен Батлер, канадский претендент с мощным нокаутирующим ударом. Узнайте мнение настоящего эксперта о предстоящей схватке.

Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО)

Наш соотечественник Жанибек Алимханулы — действующий чемпион по версиям WBO и WBC Continental Americas в среднем весе. Мне очень нравится, как он проводит бои, придерживаясь классической рубки на ближней дистанции. Предыдущим соперникам сложно было подстроиться под левый стиль чемпиона. Он обладает уникальной комбинацией качеств — четкой техникой, упорством и силой ударов, которые неизменно приводят его к победе. Из 13 боев он не проиграл ни одного. Канадскому бойцу будет непросто выдержать скорость и тайминг Алимханулы. Короткие удары джеб и кросс на подскоке, а также неудобный левый боковой станут основными проблемами Батлера.

Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО)

Стивен Батлер — обладатель пояса WBC International в среднем весе. Ранее он пытался отобрать пояс WBO у Рёта Мурата, но проиграл ему. Мне кажется, Батлер пока не тянет до уровня нашего чемпиона. Почти всю свою карьеру он выступал против средних боксеров. И лишь пару раз Boxrec оценивал его поединки в 3 звезды. Разумеется, эти бои он проиграл. Таким образом, Батлер провел 36 боев, из которых 32 победы, 3 поражения, 1 ничья.

Прежде всего, мне кажется, он будет стараться использовать преимущество своих длинных рук, атакуя одиночными джебами. Но хватит ли ему сил работать на высоком темпе после середины матча? Сомневаюсь. Жанибек более техничный и гораздо выносливее. Если Батлер не сможет сокращать дистанцию и обгонять казахстанца на ногах, то длина рук его уже не спасет. На пресс-конференции канадец обещал сенсацию. Посмотрим, на что он способен.

Прогноз

Все эксперты в один голос твердят, что победа будет за Жанибеком. Мне тоже кажется, что нашему чемпиону будет несложно закончить бой досрочно. Но всегда нужно учитывать жизненные факторы: плохое самочувствие, травмы или проблемы в семье, от которых пропадает настрой. Разумеется, это крайне маловероятные факторы, но они есть. В последнем поединке против Дензела Бентли Алимханулы выглядел не так, как все предсказывали, — нокаут в 3-4 раунде. Бой получился конкурентным, и Жанибеку пришлось повозиться с соперником. Хотя Дензел Бентли ниже рейтинга Стивена Батлера.

Оба противника Жанибека намного ниже в техническом плане нашего чемпиона. Канадец в принципе никогда не побеждал серьезных соперников. А Алимханулы — серьезнее некуда, ведь он быстрее, точнее, выносливее, агрессивнее тактически и грамотно распределяет силы на весь поединок. Даю 80% на победу нашего чемпиона!

Коэффициенты от Parimatch:

Победа Алимханулы - 1.03, Ничья - 25.00, Победа Батлера - 14.00