Токаев подписал поправки в Договор оказания взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном
Поправками вносится в соответствующую статью договора изменение, предусматривающее определение компетентных органов, осуществляющих отношения при оказании взаимной правовой помощи, и информировании друг друга по дипломатическим каналам.
Также речь идет о регулировании процедур, касающихся вопросов исполнения судебных решений и взыскания задолженности, путем введения понятия "судебный приказ" в дополнение к термину "судебные решения" в связи с изменениями в действующих законах обоих государств".
Кроме того, отменяется статья 28 договора в связи с передачей Генеральной прокуратуре РК компетенции по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.
Как отмечали в Сенате, данные изменения и дополнения расширяют возможности действия договора и регулирования правоотношений.
Договор был ратифицирован законом РК от 30 июня 1997 года, который направлен на разъяснение порядка и требований взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, оказываемой между сторонами, и защиту прав граждан двух стран.