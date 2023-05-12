Токаев подписал поправки в Договор оказания взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года", сообщает Zakon.kz.

Поправками вносится в соответствующую статью договора изменение, предусматривающее определение компетентных органов, осуществляющих отношения при оказании взаимной правовой помощи, и информировании друг друга по дипломатическим каналам.



Также речь идет о регулировании процедур, касающихся вопросов исполнения судебных решений и взыскания задолженности, путем введения понятия "судебный приказ" в дополнение к термину "судебные решения" в связи с изменениями в действующих законах обоих государств".

Кроме того, отменяется статья 28 договора в связи с передачей Генеральной прокуратуре РК компетенции по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.

Как отмечали в Сенате, данные изменения и дополнения расширяют возможности действия договора и регулирования правоотношений.

Договор был ратифицирован законом РК от 30 июня 1997 года, который направлен на разъяснение порядка и требований взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, оказываемой между сторонами, и защиту прав граждан двух стран.