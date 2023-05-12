Главное за день: возврат активов из-за рубежа, интервью с Токаевым, увольнение и назначение судей

Казахстану возвращены активы на сумму более 760 млрд тенге. В эфире китайского телеканала CCTV покажут интервью с Касым-Жомартом Токаевым. Как используют возвращенные государству незаконно выведенные активы. Об этих и других важных событиях – в подборке новостей Zakon.kz за 12 мая.

Казахстану вернули 760 млрд тенге

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что государству возвращены активы на сумму более 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций. Также возвращено более 460 тыс. гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или не используемых по целевому назначению. В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 млн долларов США.

Украшения, земли, валюта: как используют возвращенные в Казахстан незаконно выведенные активы

Официальный представитель Межведомственной комиссии по возврату активов Алипбек Зейн рассказал, что возвращенные в Казахстан незаконно выведенные ранее активы направляются в разные секторы страны. Например, как уточнил спикер, по делу об уклонении от уплаты налогов комиссия вернула 100 млрд тенге, которые пойдут на собственный счет налоговых органов. По его словам, обсуждается, куда направить другое конфискованное имущество.

Интервью с Токаевым покажут в эфире китайского телеканала

В эфире китайского телеканала CCTV покажут интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В преддверии госвизита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, которые касаются перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем. А также истории из сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.

Токаев назначил и уволил судей в регионах

Глава государства подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан". О том, кого Касым-Жомарт Токаев назначил на должность судьи и кого освободил от занимаемых должностей, читайте здесь.

Среди уволенных президентом судей есть и Светлана Жолманова. Судья Медеуского районного суда Алматы освобождена от должности по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".

Как будут проверять бизнес в Казахстане



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Погода в Казахстане

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