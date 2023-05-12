Шахтерскую ипотеку продолжают выдавать в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжают улучшать жилищные условия шахтеров и металлургов. Второй год для них работает специальная программа, сообщает Zakon.kz.

Это совместный проект акимата области и "Отбасы банка". Из областного бюджета выделили 1 млрд тенге, 500 млн тенге дал банк. В этом году квартиры смогут приобрести 75 семей, передает акимат Карагандинской области.

Сертификаты будущим новоселам вручил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

"Второй год подряд совместно с "Отбасы банком" мы выдаем сертификаты на льготное ипотечное кредитование шахтеров и металлургов. Списки участников программы, как и в прошлом году, сформировали профсоюзы угольного и стального департаментов "АрселорМиттал Темиртау". Сегодня "Отбасы банком" уже одобрены первые жилищные займы. В этом году жильем обеспечим не менее 75 семей. Мы и дальше продолжим работать в этом направлении с "Отбасы банком". Кроме того, в области действует ипотечная программа для молодых специалистов до 35 лет. Расширили географию – Балхаш, Сарань, Темиртау. И дальше будем охватывать ипотекой молодых специалистов и рабочую молодежь в моногородах", – сказал Ермаганбет Булекпаев.





Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области





По словам Ляззат Ибрагимовой, когда говоришь о Карагандинской области, то перед глазами встают образы мужественных казахстанских шахтеров и металлургов.

"Это люди труда. Мы благодарны профсоюзам, что они провели отбор. Конечно, на месте, в шахте, каждый человек точно знает, кто больше нуждается в жилье, в ком организация больше нуждается, как в хорошем работнике. Надеемся, что руководство Карагандинского металлургического комбината поучаствует в программе и дополнительно выделит ресурсы", – сказала она.





Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области





Кредиты будут выдаваться по ставке 5% годовых на срок до 15 лет. Максимальная сумма займа в этом году увеличена до 20 млн тенге. Купить квартиру можно на первичном и вторичном рынке в Караганде, Сарани, Абае, Шахтинске и Темиртау.

Замначальника УПМД шахты "Тентекская" Артема Вожжова поддержали супруга и двое детей.

"На шахте я тружусь около 8 лет. Жили с родителями, теперь будет свой угол. Нашли подходящую трехкомнатную квартиру в Шахтинске. Старались смотреть с ремонтом, чтобы спокойно заехать с детьми и жить. Программа хорошая. Ее надо продолжать ради наших детей", – поделился Артём Вожжов.





Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области





В 2022 году на реализацию жилищной программы для шахтеров и металлургов было выделено 1,7 млрд тенге. Улучшить свои жилищные условия смогли 134 семьи.





Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области



