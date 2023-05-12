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Токаев об обеспокоенности сближением Средней Азии и Китая: Наши намерения открытые

Токаев об обеспокоенности сближением Средней Азии и Китая: наши намерения открытые Фото: akorda.kz
Отвечая на вопрос о будущем отношений между Средней Азией и Китаем, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстану нужно построить очень хорошие отношения с южным соседом, сообщает Zakon.kz.

Во время интервью с президентом Казахстана журналист CCTV спросил его о существующей в мире обеспокоенности по поводу усиливающейся близости между этими регионами.

"Никаких подозрений по этому поводу быть не должно, потому что наши намерения вполне открытые, искренние. Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объему своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая, и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что мы достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества, но нам нужно двигаться дальше.


"Вот почему я с надеждой смотрю на свой предстоящий визит в город Сиань, который является колыбелью китайской цивилизации. Считаю, что нам нужны новые соглашения, новые сделки, потому что мы не должны просто стоять на месте и ждать каких-то результатов. Мы должны приложить усилия для продвижения наших экономических связей в этом сложном мире. Я твердо привержен развитию сотрудничества и дружеских связей между молодежью обеих стран. Молодое поколение должно больше знать друг о друге". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент подтвердил, что Китай и Центральная Азия сближаются друг с другом не только экономически, но и стратегически.

"Мои ожидания от предстоящего саммита, который состоится в Сиане, очень высоки. Китай играет все более важную роль в нашей части мира, в Центральной Азии, и это вполне естественно. Я думаю, что все мои коллеги в Центральной Азии согласились бы со мной в том, что мы извлекаем выгоду от наших отношений с Китаем". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, мы будем делать все возможное, чтобы продвигать такого рода сотрудничество.

Ранее президент Казахстана высказался об идее независимости Тайваня.

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