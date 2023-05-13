Специалисты назвали повседневные привычки, провоцирующие набор веса

Специалисты предупреждают, что многие вредные привычки, такие как недосып и "заедание" стрессов сладким, в итоге могут привести к плохим последствиям, включая ожирение, передает сообщает Zakon.kz.

По словам эндокринолога Анастасии Остапенко и гастроэнтеролога Галины Барташевич в интервью изданию 74.ru перечислили несколько привычек способных спровоцировать незаметный набор веса.

Так одной из первых является следование жестким диетам. По словам Остапенко, из-за сильного дефицита калорий, желающий похудеть человек постоянно находится в состоянии стресса, вследствие чего у него существенно замедляются метаболизм и процесс жиросжигания.

На фигуре может негативно сказаться привычка постоянно что-то жевать на протяжении дня, продолжила Остапенко. По ее словам, постоянные перекусы затрудняют контроль суточной калорийности съеденного и растягивают по времени процесс выработки инсулина, что неизбежно сказывается на общем самочувствии. По этой же причине эндокринолог рекомендовала перестать во время еды читать новости, смотреть телевизор и потреблять любой другой контент.

Недосып для человека также еще одна причина ожирения и проблем со здоровьем, при этом существуют в случае малого ночного сна также определенные проблемы выработки гормонов, и это ведет человека к стрессовому перееданию днем.

По мнению же гастроэнтеролога Барташевич, также к набору веса приводят частые командировки и путешествия, так как в поездках человек редко питается по принципам ЗОЖ. Кроме того, спровоцировать лишний вес могут привычка пробовать пищу в процессе готовки и заедание негативных эмоций сладким.

Также не стоит увлекаться новомодными смузи и свежевыжатыми соками, так как в них содержится много сахара, углеводов, и они далеко не так полезны, как считают многие, подытожила гастроэнтеролог.