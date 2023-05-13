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Казахстанский хоккеист попросил болельщиков поддержать команду перед стартом ЧМ-2023

Казахстанский хоккеист попросил болельщиков поддержать команду перед стартом ЧМ-2023 Фото: Instagram.com/assetov.alikhan_96
Алихан Асетов обратился к болельщикам перед первым матчем турнира с командой из Норвегии, который состоится сегодня 13 мая, передает Zakon.kz

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"АҚ ЖОЛ! Пожелайте нам удачи и следите за матчами сборной Казахстана на чемпионате мира!" — написал Асетов в Instagram.

На ЧМ-2023 соперниками сборной Казахстана по группе будут Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия и Словения. В своем первом матче на турнире сборная Казахстана сыграет с командой Норвегии.

Как сообщали ранее, шансы на победу сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2023 назвали самыми низкими. 

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