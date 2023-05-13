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Несовершеннолетняя пыталась спрыгнуть с крыши многоэтажки в Уральске

Подросток, попытка суицида, Уральск Фото: pixabay
Вечером 12 мая в полицию поступило заявление о пропаже 15-летней девочки. Полицейские разыскивали ее всю ночь. Утром девочку обнаружили на крыше одного из многоэтажных домов, откуда она пыталась спрыгнуть, сообщает Zakon.kz

От рокового шага ребенка успели удержать инспекторы ювенальной полиции Рамазан Жадигеров и Адиль Сахипкереев, сообщили в полиции.

В настоящее время с подростком работают психологи. Следствие выясняет обстоятельства.

Не так давно, в соцсетях Восточно-Казахстанской области распространялась информация о самоубийстве двух подростков. Факт смерти подтвердили в Управлении образования региона,

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