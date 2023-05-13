Несовершеннолетняя пыталась спрыгнуть с крыши многоэтажки в Уральске

Фото: pixabay

Вечером 12 мая в полицию поступило заявление о пропаже 15-летней девочки. Полицейские разыскивали ее всю ночь. Утром девочку обнаружили на крыше одного из многоэтажных домов, откуда она пыталась спрыгнуть, сообщает Zakon.kz

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