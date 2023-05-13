В КГА прокомментировали задержку рейса Дубай – Алматы

В Комитете государственной авиации дали комментарий по рейсу КС-898 Дубай – Алматы, который пришлось задержать на срок более суток, сообщает Zakon.kz.

"Боинг-767" должен был вылететь в Алматы в 13:55 местного времени. Количество пассажиров, по данным КГА, 220 человек. Пассажирам рейса предоставили питание и разместили в гостинице.

13 мая 2023 года в 12:48 местного времени инженеры авиакомпании прибыли в Дубай для устранения технических причин. Вылет рейса запланирован на 21:45 местного времени.

В случае невозможности вылета в запланированное время авиакомпания рассмотрит возможность доставки другими рейсами.

Вместе с тем в КГА отметили, что основным приоритетом является безопасность полетов.

"В соответствии с действующим законодательством авиакомпания в случае обнаружения угроз безопасности должна принять меры по их устранению, что может привести к задержке или отмене рейсов". комитет государственной авиации

В КГА напомнили об услугах, предусмотренных законодательством, которые должны предоставляться при задержке рейса по вине авиакомпании. Так, в зависимости от длительности задержки предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно.

В случае ненадлежащего оказания услуг авиакомпанию привлекут к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее задержку рейса прокомментировали в самой авиакомпании Air Astana.