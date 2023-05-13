Папа Римский призывал молодых итальянцев заводить больше детей, а не домашних животных

Эгоистичные молодые итальянцы должны иметь больше детей и меньше домашних животных, заявил Папа Римский на конференции семейных организаций в Риме, сообщает Zakon.kz.

Он разговаривал с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, чтобы призвать политических лидеров обратить вспять "демографическую зиму" в стране, население которой в прошлом году сократилось более чем на 300 000 человек, пишет Sky News.

Раскритиковав пары, которые решили завести домашних животных вместо детей, Папа сказал, что выделенные ресурсы должны быть направлены на то, чтобы помочь им растить семьи, добавив, что необходимо "взрастить будущее" с надеждой.

"Давайте не будем мириться с бесплодной тупостью и пессимизмом. Давайте не будем верить, что история уже отмечена, что ничего нельзя сделать, чтобы повернуть вспять тенденцию", — сказал Франциск.

В 2022 году в Италии был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости — 392 598 человек, что в сочетании с большим числом зарегистрированных смертей (713 499) означает, что в стране ускорилась демографическая тенденция, которая может повлиять на ее систему социального обеспечения.