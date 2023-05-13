Неочевидную причину появления мышечно-скелетной боли назвал специалист

Известный доктор Александр Мясников назвал дефицит витамина D неочевидной причиной возникновения мышечно-скелетной боли, сообщает Zakon.kz.

В Telegram врач отметил, что, помимо дефицита витамина D, мышечно-скелетная боль может возникать на фоне остеохондроза, грыжи, невралгии, артроза, фибромиалгии, полимиалгии и других заболеваний.

При возникновении такого состояния эксперт рекомендует в первую очередь проверить свой уровень витамина D.

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