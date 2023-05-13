Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Неочевидную причину появления мышечно-скелетной боли назвал специалист

советы Фото: pixabay
Известный доктор Александр Мясников назвал дефицит витамина D неочевидной причиной возникновения мышечно-скелетной боли, сообщает Zakon.kz.

В Telegram врач отметил, что, помимо дефицита витамина D, мышечно-скелетная боль может возникать на фоне остеохондроза, грыжи, невралгии, артроза, фибромиалгии, полимиалгии и других заболеваний.

При возникновении такого состояния эксперт рекомендует в первую очередь проверить свой уровень витамина D.

Ранее диетолог рассказала, как бороться с утренними отеками лица.

Читайте также

Какие признаки указывают на повышенное артериальное давление

Диетолог рассказала, как бороться с утренними отеками лица

Субботний гороскоп: что уготовано вам судьбой

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
В Астане снимают вывески и рекламные баннера, создающие хаос
В Астане снимают вывески и рекламные баннеры, создающие хаос
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления