Более 20 верующих погибли по дороге в церковь на юге Замбии

24 человека погибли в субботу при столкновении автобуса и грузовика на юге Замбии, сообщает Zakon.kz.

В автобусе находились прихожане, которые направлялись на богослужение в церковь.

"Наряду с погибшими 12 человек получили ранения", - цитирует Agence France Press представителя полиции Дэнни Мвале.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в результате теракта в Пакистане.