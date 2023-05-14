Более 20 верующих погибли по дороге в церковь на юге Замбии
Фото: pixabay
24 человека погибли в субботу при столкновении автобуса и грузовика на юге Замбии, сообщает Zakon.kz.
В автобусе находились прихожане, которые направлялись на богослужение в церковь.
"Наряду с погибшими 12 человек получили ранения", - цитирует Agence France Press представителя полиции Дэнни Мвале.
Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в результате теракта в Пакистане.
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