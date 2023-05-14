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На 11,7 миллиарда тенге будут отремонтированы более 2 тысяч инженерных сетей в ЗКО

электросети Фото: пресс-служба акимата ЗКО
По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО, на сегодняшний день износ сетей электроснабжения в регионе составляет 82%, сетей теплоснабжения – 50,4%, водопроводных сетей – 60,5%, канализационных сетей – 61,3%.
"В период с 2023 по 2028 годы планируется реконструкция, капитальный и текущий ре-монты 4 041 км инженерных сетей. В результате, планируется снижение износа электрических сетей на 20%, сетей теплоснабжения – на 3,4%, водопроводных сетей – на 6,5%, канализационных сетей – на 5,3%. В целом, объем утвержденных инвестиций в 2023 году составляет 11,7 млрд. тенге, на эти средства планируется провести капитальный и текущий ремонты более 2 тысяч инженерных сетей", – отметил руководитель ведомства Мирас Мулкай.

Напомним, что в сфере передачи электрической энергии по долгосрочным тарифам в регионе оказывают услуги 5 субъектов естественных монополий. Четыре из них находятся в частной собственности: АО "Аксайгазпромэнерго" – осуществляет обслуживание сетей Карачаганакского газо-конденсатного месторождения и Жарсуатского водозабора, ТОО "Международный аэропорт им.М.Маметовой" с электрическими сетями аэропорта, ТОО "Куат-Энерго" – осуществляет обслуживание объектов электроснабжения АО "НК "Қазақстан темір жолы", и АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания", обслуживающее сети предприятий.

"В коммунальной собственности находится ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания", обслуживающая 20,5 тысяч км сетей области. Сегодня она в красной зоне группы риска по республике. Износ сетей превышает 82%. В этом году из республиканского бюджета на реализацию проекта "Реконструкция воздушных линий 110 кВ (Акжаикский, Байтерекский, Таскалинский районы и город Уральск) протяженностью 138,1 км." выделен 1,9 млрд тенге. До конца года будет разработана проектно-сметная документация еще по 11 проектам. По реконструкции сетей электроснабжения по области утвержденная сумма инвестиций в 2023 году составила более 3,1 млрд тенге. В дальнейшем это позволит улучшить качество услуг электроснабжения в 81 населенном пункте 12 районов области и города Уральска", – подчеркнул М.Мулкай.

Что касается реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, то по области действуют два субъекта естественной монополии по долгосрочным тарифам, находящиеся в собственности государства, – ТОО "Батыс Су Арнасы" и ГКП "Аксайжылукуат".

водозабор

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целом, согласно плану на 2023 год, общий объем утвержденных инвестиций составил 3,6 млрд тенге. За период с 2023 по 2028 годы на реконструкцию 55,4 км сетей водоснабжения и водоотведения, зданий и сооружений запланировано выделение 52,1 млрд тенге.

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