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Асламбек Шымбергенов принес третье "золото" Казахстану на ЧМ-2023 по боксу

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Капитан казахстанской сборной по боксу Асламбек Шымбергенов стал чемпионом мира 2023 года, обыграв в финале узбекского спортсмена Саиджамшида Джафарова, сообщает Zakon.kz.

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Асланбек Шымбергенов в решающем матче за "золото" в весовой категории до 71 кг сразился с хозяином ринга, двукратным чемпионом Азии Саиджамшидом Джафаровым. Постепенно наращивая свое преимущество, капитан казахстанской дружины по итогам трех раундов вышел победителем этого поединка со счетом 5:0. Тем самым 29-летний представитель Жамбылской области впервые в карьере завоевал золотую медаль мирового первенства.

Таким образом Шымбергенов положил в копилку казахстанской сборной третью медаль высшей пробы. До этого гимн Казахстана звучал в честь Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана.   

Отметим, что в данные минуты еще один казахстанский боксер Нурбек Оралбай выступает в финале ЧМ-2023, ему противостоит выступающий за сборную Китая, этнический казах Тохтарбек Танатхан.

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Куандык Шынасилов
Узбекистан
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