4 раза гимн РК недоигрывали на ЧМ-2023 в Ташкенте, но болельщики нашли выход из ситуации

Чемпионат мира-2023 по боксу, который завершился в Ташкенте (Узбекистан), запомнился не только успешным выступлением казахстанских боксеров, но и неприятной ситуацией на награждении наших боксеров. А именно – гимн страны не звучал до конца, сообщает Zakon.kz.

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Ситуация с гимном была уже замечена на церемонии награждения 19-летнего казахстанского боксера Санжара Ташкенбая, который стал чемпионом мира-2023, победив в финале грузина Сахила Алахвердови. Звучание гимна в честь нашего боксера внезапно прервалось, не доиграв до конца. Однако казахстанские болельщики, которых на ташкентской арене "Хумо" оказалось немало, не растерялись – они продолжили петь а капелла.

Болельщиков прервал анонсер и не дал допеть гимн до конца. Если в ситуации с награждением Санжара Ташкенбая собравшиеся казахстанцы немного недопоняли, решив, что это технические проблемы, то в случае с тремя другими нашими чемпионами казахстанские фанаты были наготове и спели гимн Казахстана до конца, несмотря на остановку.





ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте завершен. Казахстанцы завоевали четыре золотые и одну серебряную медали. Чемпионами мира стали: Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), "серебро" завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).

Без медалей этого турнира остались: Сакен Бибосынов (51 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Следующее мировое первенство пройдет через два года в Японии.