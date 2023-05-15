Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан потерпел первое поражение в ЧМ по хоккею

Казахстан потерпел первое поражение в ЧМ по хоккею Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Сборная Казахстана уступила Чехии со счетом 5:1. Поражение стало первым для казахстанских хоккеистом в Чемпионате мира 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В ночь на 15 мая казахстанская сборная встретилась на льду с хоккеистами из Чехии. Второй период казахстанцы забрали себе: здесь отличились Максим Мухаметов, который забил единственный гол и Андрей Шутов, чей буллит чехам удалось отразить.


Итогом встречи, которая стала для Казахстана второй в рамках чемпионата, стал счет 5:1 в пользу сборной Чехии.

В субботу, 13 мая, сборная Казахстана в первой своей игре обыграла команду Норвегии, проигрывая по ходу матча с разницей в две шайбы.

Читайте также

Александр Бублик потерпел поражение на грунтовом турнире Masters

Полузащитник "Кайрата" госпитализирован после матча

4 раза гимн РК недоигрывали на ЧМ-2023 в Ташкенте, но болельщики нашли выход из ситуации

Мария Мельникова
Казахстан Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
кофе
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
ЧП
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления