Казахстан потерпел первое поражение в ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана уступила Чехии со счетом 5:1. Поражение стало первым для казахстанских хоккеистом в Чемпионате мира 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



В ночь на 15 мая казахстанская сборная встретилась на льду с хоккеистами из Чехии. Второй период казахстанцы забрали себе: здесь отличились Максим Мухаметов, который забил единственный гол и Андрей Шутов, чей буллит чехам удалось отразить.





Итогом встречи, которая стала для Казахстана второй в рамках чемпионата, стал счет 5:1 в пользу сборной Чехии.

В субботу, 13 мая, сборная Казахстана в первой своей игре обыграла команду Норвегии, проигрывая по ходу матча с разницей в две шайбы.