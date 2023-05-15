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Бойцам "Жасыл ел" увеличили зарплату в Карагандинской области

Бойцам "Жасыл ел" увеличили зарплату в Карагандинской област Фото: "Жасыл ел"
В Карагандинской области увеличили заработную плату бойцам молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел". Они будут получать от 70 до 105 тысяч тенге, передает сайт акимата Карагандинской области.

В регионе завершен прием документов для участия в 19-м сезоне молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел". С 15 марта по 15 апреля поступило более трех тысяч заявлений.

"Этот проект – единственный на сегодняшний день инструмент, дающий возможность трудоустройства с 14 лет со всеми социальными отчислениями, – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Рауан Таран. – В этом году мы увеличили количество трудоустраиваемых почти на 70 % по сравнению с прошлым годом. Наибольший охват планируется обеспечить в Караганде, Темиртау, Балхаше и Бухар-Жырауском районе".
Проект помогает молодежи не только подзаработать, но и даёт возможность социализации, общения, учит коммуницировать.

Приоритет зачисления в ряды "Жасыл ел" был отдан детям из социально уязвимых слоев населения. В новом сезоне около 40 % участников – подростки из многодетных, неполных, малообеспеченных семей и категорий "қандастар" и дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.

Ежегодно увеличивается и зарплата участников программы. В этом году бойцы от 14 до 16 лет будут получать 70 тысяч тенге (работают 4 часа в день), от 16 лет – 105 тысяч тенге (6 часов в день).

Они будут задействованы в озеленении региона, прополке, поливе цветов, а также в очистке парков и скверов от мусора.

В этом году все бойцы "Жасыл ел" будут обеспечены новой единой формой.

"Программа пользуется популярностью, – отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. – Мы должны обеспечить работой всех, кто подал заявки. Это хорошая практика для молодежи. Необходимо продумать все организационные вопросы и держать их на контроле".

Также с этого года в регионе в пилотном режиме внедрят автоматизированную цифровую информационную систему Jasyl el Qaragandy. Она позволит значительно упростить процессы участия молодёжи в МТО "Жасыл ел".

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