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В США подросток с рогаткой отпугнул от сестры потенциального похитителя

рогатка детская Фото: pixabay
13-летний мальчик из штата Мичиган стал героем после того, как с помощью рогатки спас свою 8-летнюю сестру от потенциального похитителя, сообщает Zakon.kz.

Девочка вышла за грибами на своем заднем дворе в поселке Алпена. Из леса за домом появился 17-летний подросток, сообщает New York Post.

Сообщается, что подозреваемый схватил девочку и зажал ей рот, чтобы она не закричала. Затем он попытался затащить ее в лес и оттащить от дома. Старший брат девочки увидел из окна своей спальни приближение странного подростка и, поняв, что тот пытается ее похитить, бросился действовать.


Подросток взял рогатку и начал стрелять в подозреваемого, попадая ему в голову и грудь. Другой член семьи увидел убегающего подростка и сообщил полиции о попытке похищения.

Позже полицейские штата поймали 17-летнего подозреваемого, который прятался на ближайшей заправочной станции, после того как 13-летний подросток ранил его из рогатки.

Власти объявили, что подозреваемому предъявили обвинения как взрослому по одному пункту в попытке похищения/завлечения ребенка, одному пункту в попытке нападения с целью нанесения тяжких телесных повреждений, но не убийства, и одному пункту в нападении и нанесении побоев.

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