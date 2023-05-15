ЧМ-2024 по боксу среди женщин пройдет в Казахстане

На официальном заседании совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) в Ташкенте принято решение, что женское мировое первенство пройдет в Астане в следующим году, сообщает Zakon.kz.

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Заявку на проведение женского ЧМ-2024 была представлена ответственными лицами казахстанской федерации бокса. Лучшие боксерши планеты будут выявлять сильнейших на ринге "Барыс Арены", передает пресс-служба Международной боксерской ассоциации (IBA).



"Такая мощная боксерская держава, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. ЧМ был уже в Астане 7 лет назад, и теперь возвращается в более мощном виде, так как увеличиваем призовой фонд для женщин. Чемпионки получат 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составит 4,8 миллиона долларов в 12-ти категориях. 10% этой суммы отойдут наставникам сборных. С нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в 2024 году". Глава IBA Умар Кремлев

Летом 2016 года Казахстан впервые в своей истории принимал женское мировое первенство, где заняла первое общекомандное место. Тогда наши боксерши завоевали четыре золотые и две бронзовые медали, на втором месте оказался Китай, а на третьем США.

А с ЧМ-2023, который прошел недавно в Индии, казахстанские спортсменки привезли шесть медалей, 2 "серебра" и 4 "бронзы".