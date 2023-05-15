Токаев обратился к родителям

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к родительской общественности страны на форуме "Ұрпақтар сабақтастығы", сообщает Zakon.kz.

По его словам, крепкая и счастливая семья является главной составляющей гармоничного общества и надежной опорой государства.

"Благодаря примеру и влиянию самых близких людей воспитываются такие качества человека и гражданина, как патриотизм и ответственность, добропорядочность и уважение к старшим, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию", – сказал президент.

Он отметил, что в окружении родных закладывается фундамент мировоззрения личности, основанного на высоких моральных принципах и гуманистических идеалах.

"Знание своих корней и почитание семейных традиций во все времена занимали особое место в самосознании нашего народа. И сегодня они играют важную роль в формировании нового качества нашей нации". Касым-Жомарт Токаев

Президент сказал, что задача государства и общества – создать максимально благоприятные условия для укрепления института семьи и всестороннего развития подрастающего поколения.

"Защита и поддержка материнства и детства является одним из главных приоритетов нашей политики. Огромный вклад в сохранение и продвижение семейных ценностей вносит родительская общественность. Вас отличает искреннее неравнодушие к судьбе каждого ребенка и будущему нашей Родины", – сказал президент.

Он пожелал всем соотечественникам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях.



