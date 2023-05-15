Неизвестный обманул журналистов и прислал им статью, частично написанную ИИ

Редактор газеты Irish Times заявил, что статья и сопровождающая ее фотография были созданы частично с помощью искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Газета Irish Times принесла извинения после публикации статьи, которая была написана искусственным интеллектом, сообщает Sky News.



В статье, предположительно написанной 29-летней медработницей Адрианой Акоста-Кортес, приводились аргументы, согласно которым использование искусственного загара ирландскими женщинами является культурной адаптацией.



Однако читатели начали сомневаться в том, что имя и фотография автора настоящие. После этого текст статьи удалили.

Редактор издания Руадхан Мак Кормаик заявил, что газета стала жертвой "преднамеренного обмана". он добавил, что инцидент указывает на проблемы, с которыми сталкиваются новостные организации.

"Мы опубликовали в Интернете колонку мнений под заголовком "Одержимость ирландских женщин искусственным загаром проблематична", написанную человеком, выдававшим себя за молодую иммигрантку из Ирландии. В течение нескольких дней автор общался с редакцией, принимая предложения по редактированию и предоставляя ссылки на соответствующие исследования. Все это было воспринято добросовестно, и статья была опубликована в Интернете в четверг утром". Руадхан Мак Кормаик

Мак Кормаик отметил, что редакция заподозрила неладное менее чем через 24 часа после публикации. Он заявил, что материал был частично создан с помощью ИИ, а журналисты переписывались с человеком, который был не тем, за кого себя выдавал.

Ранее в этом году американское новостное издание CNET было вынуждено выпустить ряд существенных исправлений после того, как оно сгенерировало ряд статей с помощью ИИ.

