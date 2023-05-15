Умер еще один пострадавших на газоперерабатывающем заводе Актюбинской области

Двое актюбинских рабочих скончались после пожара на газоперерабатывающем заводе Актюбинской области. Врачи почти две недели боролись за их жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", 3 мая троих пострадавших доставили санавиацией в ожоговый центр Астаны. У мужчин диагностировали ожоги второй и третьей степени. Накануне днем стало известно о смерти 54-летнего пациента. Через несколько часов не стало и его коллеги.

"14 мая утром у нас кончался один пострадавший, 1967 года рождения, он житель Эмбы и в тот же день вечером скончался второй пациент. Руководство компании СНПС-Актобемунайгаз находится сейчас в Астане, они оба сегодня будут транспортированы в Актюбинскую область". Руководитель Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев

Отмечается, что третий рабочий в тяжелом состоянии. В акимате области заверили, семьям погибших и пострадавшего окажут всю необходимую помощь.

Пожар начался 1 мая и был потушен 2 мая. ЧП произошло на установке получения легких углеводородов газоперерабатывающего завода. Четыре работника предприятия получили серьезные травмы. Все они были экстренно доставлены в больницу с ожогами.

14 мая один из пострадавших скончался в Астане.