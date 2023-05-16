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Законодательство РК

Премьер рассказал главе ЮНФПА о поддержки молодежи и гендерном равенстве в РК

Премьер рассказал главе ЮНФПА о поддержки молодежи и гендерном равенстве в РК Фото: primeminister.kz
Вопросы развития социальной сферы в РК, образования и здравоохранения обсудили в ходе встречи Премьер-министра РК Алихана Смаилова с заместителем Генсекретаря ОНН, Исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы Премьера, он отметил, что Правительство придает важное значение всестороннему развитию отношений с ООН, в частности, с Фондом в области народонаселения (ЮНФПА), который занимается реализацией лучших международных практик и опыта в социальной сфере.

 "Подтверждением этому является отчет о деятельности страновой команды ООН в Казахстане за 2022 год, где дана высокая оценка деятельности в области поддержки молодежи, гендерного равенства и развития социальных институтов. Хочу отметить, что это является прямым результатом нашего плодотворного взаимодействия", - сказал Премьер-министр. 

Вместе с тем Правительство продолжает целенаправленную работу по развитию социальной сферы.

  • Так, с 1 января внедрена Цифровая карта семьи, которая помогает проактивно выявлять необходимость оказания гражданам мер господдержки.
  • Ведется полная оцифровка системы здравоохранения в рамках единой платформы Е-Денсаулык.
  • Начата комплексная модернизация сельского здравоохранения, что позволит улучшить качество медпомощи для 4 млн сельчан. В частности, будет построено более 600 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, с этого года начнется модернизация 32 межрайонных больниц.
  • Принята Концепция молодежной политики до 2029 года, в которой предусматриваются меры по повышению уровня доходов, обеспечению жильем и качественным образованием

В свою очередь Наталия Канем отметила высокие результаты развития социальной сферы, достигнутые Казахстаном за последние годы, и подтвердила готовность ЮНФПА продолжать оказывать содействие и техническую поддержку республике в реализации новых инициатив. 

"Мы приветствуем усилия Правительства по созданию благоприятных условий для развития молодежи и конкретно молодежных центров здоровья, которые открыты по всей стране. Это отличное достижение, пример передовой практики, о котором мы однозначно будем говорить в Алматы, где соберется более 200 руководителей ЮНФПА со всего мира. В этом контексте также хотелось бы отметить важность концепции образования на основе жизненных навыков, ЮНФПА готово поддерживать данное направление", — сказала Наталия Канем. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане начнут активнее помогать молодежи в трудоустройстве. Правительством РК принято постановление о поддержке молодежи без образования и работы категории NEET

Елена Вебер
Казахстан
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