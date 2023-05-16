Застройщики в Казахстане работают стихийно

О том, как в действительности застраиваются казахстанские города, рассказал председатель Союза строителей Талгат Ергалиев на пресс-конференции в Астане, передает Zakon.kz.

Проблемы в строительной отрасли, по мнению Талгата Ергалиева, возникают из-за отсутствия у нас четкой стратегии, программы развития строительной отрасли и ряда сопутствующих отраслей.



"Если б мы знали, что в каждом городе с учетом сегодня большой урбанизации и миграции из сельских регионов в города, столько-то надо строить жилых домов, столько-то школ, детских садов, поликлиник, дорог, на это количество людей должно быть рассчитаны мощности, производящие электроэнергию и тепло, ТЭЦ и другие станции. Но из-за отсутствия таких программ мы работаем стихийно". Талгат Ергалиев

Он отметил, что бизнес должен видеть четкий план развития, где на 10 лет вперед обозначены перспективы.

"Мы должны видеть, где планируется прокладывать дороги, где будут создавать инфраструктуру, где – детские сады. Из-за отсутствия таких программ у нас во всех городах Казахстана мы испытываем то дефицит тепла, то электроэнергии, то воды. Пока такой программы не будет, мы будем все время в аварийном режиме работать." Талгат Ергалиев

Глава Союза строителей предложил Правительству совместно с профильными ассоциациями разработать стратегический план развития строительной отрасли на ближайшие 10-20 лет.

Согласно статистике за март, в Казахстане стали строить больше зданий.