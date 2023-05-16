Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Застройщики в Казахстане работают стихийно

Казахстан город застройщик стратегия отсутствие Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
О том, как в действительности застраиваются казахстанские города, рассказал председатель Союза строителей Талгат Ергалиев на пресс-конференции в Астане, передает Zakon.kz.

Проблемы в строительной отрасли, по мнению Талгата Ергалиева, возникают из-за отсутствия у нас четкой стратегии, программы развития строительной отрасли и ряда сопутствующих отраслей.

"Если б мы знали, что в каждом городе с учетом сегодня большой урбанизации и миграции из сельских регионов в города, столько-то надо строить жилых домов, столько-то школ, детских садов, поликлиник, дорог, на это количество людей должно быть рассчитаны мощности, производящие электроэнергию и тепло, ТЭЦ и другие станции. Но из-за отсутствия таких программ мы работаем стихийно". Талгат Ергалиев

Он отметил, что бизнес должен видеть четкий план развития, где на 10 лет вперед обозначены перспективы.

"Мы должны видеть, где планируется прокладывать  дороги, где будут создавать инфраструктуру, где – детские сады. Из-за отсутствия таких программ у нас во всех городах Казахстана мы испытываем то дефицит тепла, то электроэнергии, то воды. Пока такой программы не будет, мы будем все время в аварийном режиме работать." Талгат Ергалиев

Глава Союза строителей предложил Правительству совместно с профильными ассоциациями разработать стратегический план развития строительной отрасли на ближайшие 10-20 лет.

Согласно статистике за март, в Казахстане стали строить больше зданий. 

Читайте также

Глава Минэнерго считает конструктивными переговоры по транзиту газа из России в Узбекистан

Налоговые преференции и стимулирование предпринимателей: как будет развиваться машиностроение для ГМК

Инфляция в Казахстане продолжила замедление

Анастасия Прилепская
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
О демографической ситуации за январь-март 2023 года рассказли в Бюро национальной статистики агенства
Казахстанцев стало больше – новые цифры о населении РК
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления