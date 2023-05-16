Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме





Интересная битва может получиться в этом матче за выход в четвертьфинал. Да, если судить по рейтингу, то в уровне мастерства между теннисистами пропасть. Рублев является шестой ракеткой мира, а Ханфман не входит даже в топ-100. Тем не менее, немец является профильным грунтовиком и потенциал его явно выше, чем положение в рейтинге АТР. Рублев, который на грунте играет прекрасно, совсем недавно доходил до финала в Боснии и Герцеговине и в Риме также является одним из фаворитов.