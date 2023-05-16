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Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме

Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме Фото: Olimpbet
На грунтовом "тысячнике" в столице Италии Новак Джокович и Ига Свентек идут к защитам своих титулов. Сегодня они проведут матчи за выход в четвертьфинал.
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Новак Джокович (Сербия) – Кэмерон Норри (Великобритания). 16 мая, 15:10 (время Астаны)

Первая ракетка мира не в полной мере проявил свои блестящие качества на двух предыдущих турнирах на грунте. Оба раза он не дошел и до полуфинала, уступив менее именитым соперникам.

В Риме матч за выход в 1/4-ю станет для него уже третьим, и на этом турнире ему вполне удается проявлять свое мастерство, хотя во втором круге он провозился с болгарином Григором Димитровым три сета (6:3, 4:6, 6:1). К тому же, пока не ясно, удалось ли Джоковичу окончательно восстановиться после травмы локтя.

Нори, 13 ракетка мира, предыдущие турниры на грунте в нынешнем сезоне провалил, выходя максимум во второй круг. В своей карьере он дважды проигрывал Джоковичу, правда, на харде.

Эксперты Olimpbet считают, что серб продолжит свой путь к защите прошлогоднего титула в Риме – П1 – 1.16, П2 – 5.39. Вероятнее всего, Джокович покажет свой класс и выиграет в двух сетах – 1.52.

Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме

Фото: Olimpbet


Ига Свентек (Польша) – Донна Векич (Хорватия). 16 мая, 17:30

В матче Свентек против Донны Векич, занимающей 24 место в рейтинге WTA, определится последняя четвертьфиналистка. Причем в случае победы польской теннисистки следующей ее соперницей станет казахстанка Елена Рыбакина.

Очевидно, что Ига набрала разгон. В двух предыдущих матчах в Риме она суммарно проиграла только два гейма. А хорватка вот уже третий турнир подряд проводит на грунте непростые матчи – или по три сета, или доводя до тай-брейка. Очевидно, что для Свентек, которая уже дважды становилась чемпионкой турнира в Риме, такая соперница не станет помехой.

Аналитики Olimpbet уверены, что первая ракетка мира и эту встречу выиграет легко. П1 –1.03, П2 – 14, а коэффициент на Тот (16.5) М – 1.94.

Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме

Фото: Olimpbet


Андрей Рублев (Россия) – Янник Ханфман (Германия). 16 мая, 18:20

Интересная битва может получиться в этом матче за выход в четвертьфинал. Да, если судить по рейтингу, то в уровне мастерства между теннисистами пропасть. Рублев является шестой ракеткой мира, а Ханфман не входит даже в топ-100. Тем не менее, немец является профильным грунтовиком и потенциал его явно выше, чем положение в рейтинге АТР. Рублев, который на грунте играет прекрасно, совсем недавно доходил до финала в Боснии и Герцеговине и в Риме также является одним из фаворитов.

Самый популярный букмекер в Казахстана полагает, Рублев выиграет на классе – П1 – 1.32, П2 – 3.39. А коэффициент на то, что Ханфман навяжет борьбу и выиграет один сет – 3.5.

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Анастасия Московчук
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