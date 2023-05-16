В России сын бывшего президента Узбекистана избил жену

В Красногорске сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Петр избил жену, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "112", инцидент произошел в многоэтажке на Подмосковном бульваре. Каримов во время конфликта с супругой Юлией Сметанкиной, ударил ее несколько раз.



Женщину с различными травмами госпитализировали, а мужчину доставили в отдел. После допроса его отпустили. Полиция проводит проверку.



