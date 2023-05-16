В России сын бывшего президента Узбекистана избил жену
Фото: pixabay
В Красногорске сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Петр избил жену, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала "112", инцидент произошел в многоэтажке на Подмосковном бульваре. Каримов во время конфликта с супругой Юлией Сметанкиной, ударил ее несколько раз.
Женщину с различными травмами госпитализировали, а мужчину доставили в отдел. После допроса его отпустили. Полиция проводит проверку.
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