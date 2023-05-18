Аким Алматинской области выразил жителям благодарность за гражданскую позицию

Состоялась очередная встреча акима Алматинской области с жителями города Конаев, сообщает Zakon.kz.

Встреча акима Алматинской области Марата Султангазиева с населением областного центра состоялась в актовом зале средней школы села Заречное. Акиму области была представлена выставка продукции местного предприятия "СД и Ко", занимающегося производством плодоовощных консервов, соков, нектаров и фруктовых пюре. Компания работает на современном оборудовании мировых лидеров пищевой индустрии Германии, России и Китая. Проектная мощность "СД и Ко" - более 5 тыс. тонн овощей и фруктов или более 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Кроме местных потребителей, компания осуществляет частичный экспорт в Россию и Китай.

В начале встречи аким области выразил благодарность жителям за активную гражданскую позицию. Отметим, что с момента встречи в декабре прошлого года прошло 5 месяцев и за этот период 6 из 10 проблемных вопросов решены, а 4 находятся на исполнении. По вопросам агропромышленного комплекса рекомендовано поэтапно усиливать работу, исходя из имеющихся конкурентных преимуществ, с учетом действующих мер господдержки.

"В текущем году фермерам выделено на 14 тонн дизтопива больше, чем в прошлом году. Впервые был применен механизм доставки топлива операторами непосредственно на поля фермеров. По овощеводству областной центр занимает 5-е место в области по объему, в то время как по выращиванию лука остается в лидерах", – сказал Марат Султангазиев.

Как известно, в текущем году по поручению главы государства начата реализация пилотного проекта "Ауыл аманаты", который позволит сформировать вокруг города Алматы продовольственный пояс, тем самым обеспечив продовольственную безопасность жителей области и города. В этом направлении предстоит большая работа.



Одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики является развитие малого и среднего бизнеса. На долю города приходится 27% объема выпуска продукции и оказанных услуг – это первое место по области, а также МСБ города формирует 35% поступлений в бюджет.





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области





Поэтапно ведется работа по обеспечению населения качественной питьевой водой и газом. Также решается вопрос с дорогами. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения микрорайонов "Карлыгаш" и "Гулдер". Наряду с этим, разрабатывается проектно-сметная документация реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в "Восточном", "Асем Тас", 8, 10 микрорайонах, а также систем водоснабжения сел Шенгельды, Кербулак, Сарыбулак, Арна и Заречный.

Кроме того, в текущем году выделено 10 млрд тенге на строительно-монтажные работы по реконструкции канализационно-насосных станций: №1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9,11. Ориентировочный срок реализации проекта - два года. Уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по области достиг 90%.

Уровень дорог города Конаев районного значения в нормативном состоянии составил 88%. В прошлом году проведены строительство, реконструкция и ремонт 99 км дорог. В этом году на ремонт 101,2 км выделено 1,8 млрд тенге.