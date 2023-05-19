Мужчину, продававшего несовершеннолетнюю для интима, задержали в Узбекистане

В Бухарской области Узбекистана полицейские задержали 20-летнего мужчину, который продавал 17-летнюю девушку для интимных встреч, сообщает Zakon.kz.

Мужчину задержали в ходе рейдовых мероприятий, направленных на предотвращение преступлений, связанных с содержанием публичных домов, передает Podrobno.uz.

Как рассказали в полиции, 20-летний житель Бухарской области снял дом в махалли "Саховат", где держал 17-летнюю девушку. Помимо того, что он сам использовал ее в интимных целях, мужчина также продавал ее.

Известно, что подозреваемый выручил за такую продажу 600 тысяч сумов, это чуть более 23 тысяч тенге. "Купили" несовершеннолетнюю трое мужчин.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье "Сводничество или содержание притонов с привлечением несовершеннолетнего". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в одном из детских садов Узбекистана школьник развращал малышей. Старшеклассник каждый день приходил в детский сад во время тихого часа и находился в подготовительной группе наедине с детьми. Запугивая и угрожая, он заставил четырех девочек раздеться.

