Аграрии об урожае подсолнечника: Под угрозой. Минторговли и Минсельхоз не слышат нас

Десятки сельхозтоваропроизводителей обратились к президенту Казахстана с просьбой пересмотреть решение о введении экспортных пошлин на вывоз семян подсолнечника.

"Спрос на семечку среди маслозаводов, активно поддерживаемых нашим правительством, отсутствует. Наша семечка портится на складах, мы остались без средств для начала посевной. Министерства торговли и интеграции, сельского хозяйства и депутаты в этом вопросе бездействуют", - отмечают в своих обращениях аграрии.



С февраля 2023 года правительство республики обложило таможенной пошлиной семена подсолнечника. Ее размер составляет 20% от стоимости продукции, но не менее 100 евро за тонну. Это усугубило и без того критическую ситуацию фермеров на фоне удешевления рубля и низких цен на подсолнечник, импортируемый в больших объемах из России.

В качестве обоснования введения пошлины власти ссылались на угрозу вывоза семян подсолнечника и обещали стабилизацию цен.

По факту, благородные побуждения правительства обеспечить страну сырьем для масла подсолнечного были на сей раз излишними, – считают сельхозпроизводители. Запасов семян подсолнечника в стране в этому году предостаточно – 1,1 млн тонн, исходя из данных официальной статистики. Тогда как, согласно расчетам Минэкономики, Казахстану в год необходимо всего 216 тыс. тонн рафинированного растительного масла.

Если обеспечить загрузку маслозаводов на полную мощность, то объем производимой сырой продукции в более чем в два раза превысит реальную потребность внутреннего и внешнего рынков, говорят сельхозтоваропроизводители. В целом, фермеры убеждены, что при такой стратегии Правительства "про запас" есть высокий риск, что собранные тонны подсолнечника останутся "не у дел" - будут портиться на складах. По словам фермеров, уже сегодня маслозаводы не заинтересованы покупать семена подсолнечника в силу полного удовлетворения рынка их продукцией и отсутствия спроса на нее.

Чуда стабилизировать цены и поддержать локальное производство на сей раз тоже не произошло. 30% потребности в масле по-прежнему покрывается за счет импорта. Причина вся та же – доля предприятий полного цикла, остается низкой и лишь треть казахстанских маслозаводов способны выпускать рафинированное масло.

Казахстанское растительное масло продолжает стоить дороже российского аналога на 10%. Введение экспортных пошлин на вывоз семян подсолнечника в Казахстане имело место быть в 2021-2022 годах и, несмотря на ограничения, отпускные цены у производителей подсолнечного масла подскочили более чем в два раза.

Аграрии не раз предъявляли претензии властям по поводу того, что бесконтрольное введение новых мощностей маслозаводов за счет господдержки и льготного финансирования стимулирует экспортные продажи и рост доходов заводов в убыток фермерам. Заводы перерабатывают ее в сырое масло и в таком виде экспортируют за рубеж, тогда как фермеры вынуждены продавать семена подсолнечника по цене себестоимости. Казахстанские фермеры убеждены, что действующие меры направлены преимущественно на поддержку интересов маслопереработчиков.

В своих обращениях сельхозпроизводители настаивают на паритетном решении вопроса и просят власти также ограничить маслозаводы в экспорте масла сырого. Аграрии в своих обращениях предлагают установить тарифную квоту на вывоз семян подсолнечника в количестве 250 тыс. тонн и ввести экспортную тарифную квоту на вывоз сырого подсолнечного масла в объеме 330 тыс. тонн на 2022-23 маркетинговый год.

По словам сельхозпроизводителей, вопрос отмены экспортных пошлин не первый месяц находится на обсуждении в министерствах. При содействии национальной конфедерации работодателей "PARYZ", отмечают аграрии, данный вопрос удалось вынести на Межведомственную комиссию. Но и здесь фермеры не смогли добиться решения. В силу расхождения данных официальной статистики по запасам семян подсолнечника и не подтвержденных цифр отраслевой ассоциации переработчиков масла, как сообщают фермеры, вопрос перенесли на следующее МВК.