Аграрии об урожае подсолнечника: Под угрозой. Минторговли и Минсельхоз не слышат нас
"Спрос на семечку среди маслозаводов, активно поддерживаемых нашим правительством, отсутствует. Наша семечка портится на складах, мы остались без средств для начала посевной. Министерства торговли и интеграции, сельского хозяйства и депутаты в этом вопросе бездействуют", - отмечают в своих обращениях аграрии.
С февраля 2023 года правительство республики обложило таможенной пошлиной семена подсолнечника. Ее размер составляет 20% от стоимости продукции, но не менее 100 евро за тонну. Это усугубило и без того критическую ситуацию фермеров на фоне удешевления рубля и низких цен на подсолнечник, импортируемый в больших объемах из России.
В качестве обоснования введения пошлины власти ссылались на угрозу вывоза семян подсолнечника и обещали стабилизацию цен.
По факту, благородные побуждения правительства обеспечить страну сырьем для масла подсолнечного были на сей раз излишними, – считают сельхозпроизводители. Запасов семян подсолнечника в стране в этому году предостаточно – 1,1 млн тонн, исходя из данных официальной статистики. Тогда как, согласно расчетам Минэкономики, Казахстану в год необходимо всего 216 тыс. тонн рафинированного растительного масла.
Если обеспечить загрузку маслозаводов на полную мощность, то объем производимой сырой продукции в более чем в два раза превысит реальную потребность внутреннего и внешнего рынков, говорят сельхозтоваропроизводители. В целом, фермеры убеждены, что при такой стратегии Правительства "про запас" есть высокий риск, что собранные тонны подсолнечника останутся "не у дел" - будут портиться на складах. По словам фермеров, уже сегодня маслозаводы не заинтересованы покупать семена подсолнечника в силу полного удовлетворения рынка их продукцией и отсутствия спроса на нее.
Чуда стабилизировать цены и поддержать локальное производство на сей раз тоже не произошло. 30% потребности в масле по-прежнему покрывается за счет импорта. Причина вся та же – доля предприятий полного цикла, остается низкой и лишь треть казахстанских маслозаводов способны выпускать рафинированное масло.
Казахстанское растительное масло продолжает стоить дороже российского аналога на 10%. Введение экспортных пошлин на вывоз семян подсолнечника в Казахстане имело место быть в 2021-2022 годах и, несмотря на ограничения, отпускные цены у производителей подсолнечного масла подскочили более чем в два раза.
Аграрии не раз предъявляли претензии властям по поводу того, что бесконтрольное введение новых мощностей маслозаводов за счет господдержки и льготного финансирования стимулирует экспортные продажи и рост доходов заводов в убыток фермерам. Заводы перерабатывают ее в сырое масло и в таком виде экспортируют за рубеж, тогда как фермеры вынуждены продавать семена подсолнечника по цене себестоимости. Казахстанские фермеры убеждены, что действующие меры направлены преимущественно на поддержку интересов маслопереработчиков.
В своих обращениях сельхозпроизводители настаивают на паритетном решении вопроса и просят власти также ограничить маслозаводы в экспорте масла сырого. Аграрии в своих обращениях предлагают установить тарифную квоту на вывоз семян подсолнечника в количестве 250 тыс. тонн и ввести экспортную тарифную квоту на вывоз сырого подсолнечного масла в объеме 330 тыс. тонн на 2022-23 маркетинговый год.
По словам сельхозпроизводителей, вопрос отмены экспортных пошлин не первый месяц находится на обсуждении в министерствах. При содействии национальной конфедерации работодателей "PARYZ", отмечают аграрии, данный вопрос удалось вынести на Межведомственную комиссию. Но и здесь фермеры не смогли добиться решения. В силу расхождения данных официальной статистики по запасам семян подсолнечника и не подтвержденных цифр отраслевой ассоциации переработчиков масла, как сообщают фермеры, вопрос перенесли на следующее МВК.