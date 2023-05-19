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На трассе в Жамбылской области водитель ехал по встречной полосе

Житель Шымкента выехал на встречную полосу Фото: скриншот видео
В Жамбылской области водитель авто Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и создал опасную ситуацию на дороге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники патрульной полиции ДП Жамбылской области установили личность нарушителя, им оказался житель Шымкента.
"Правонарушителя привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 596 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, собранные материалы направлены в административный суд", – отметили в полиции.
Мужчину могут лишить водительских прав на 6 месяцев.

Ранее в результате серьезного ДТП на трассе в Жамбылской области двух человек зажало в искореженном автомобиле.  



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