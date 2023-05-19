В Жетысуской области мужчина пытался изнасиловать сестру друга

В селе Достык Жетысуской области мужчина несколько раз пытался изнасиловать ученицу шестого класса. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, идет досудебное расследование.

Информация о происшествии была опубликована в соцсетях. В описании видео сказано, что мужчина домогался до девочки в течение нескольких месяцев. Школьница рассказала маме об этом, испугавшись, что история будет повторяться.

Также отмечено, что мужчина женат.

В полиции уточнили, что расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента.

"По указанному факту проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.121 ч.3-1 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица). В качестве подозреваемого в материалах дела выступает 23-летний житель села Достык. Он задержан и доставлен для дачи показаний в Алакольскую районную полицию". Пресс-служба ДП Жетысуской области

"В соответствии со ст.201 УПК РК дать более подробную информацию по факту не представляется возможным", – заключили в полиции.

15 мая сообщалось, что 44-летнего мужчину задержали за изнасилование ребенка в Алматинской области.