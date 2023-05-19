Стали известны результаты первого тура президентских выборов в Турции

Высшая избирательная комиссия опубликовала итоговые результаты первого тура президентских выборов в Турции, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным комиссии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 45,07%.

Как пишет сайт Resmi Gazete, по итогам выборов в Турции Эрдоган получил 26 млн 86 тыс. 102 голоса, Кылычдароглу – 23 млн 873 тыс. 749 голосов. Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 млн 796 тыс. 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже – 0,41%. Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 млн 20 тыс. голосов.

По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.

Ранее сообщалось, что в Турции стартовали выборы президента.

Эрдоган и Кылычдароглу вышли на второй тур.

