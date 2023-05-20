Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на жилье в Казахстане и почему спрос на недвижимость не растет, а напротив, только уменьшается, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Алматы", жилье в Казахстане дешевеет и цены на квадратные метры, по прогнозам экспертов, будут падать и дальше, в среднем на 5-10 процентов.

Они также отмечают, что спрос на недвижимость не растет, а напротив, только уменьшается. В марте этого года нотариусы совершили более 24 тысяч сделок купли-продаж. Тогда как в прошлом году этот показатель был выше на 64%.

"Спрос на рынке по сравнению с прошлым годом упал на 30%. Это связано с тем, что в прошлом году люди активно использовали свои пенсионные отчисления. А в этом году это не столь активно. Сейчас банки второго уровня разрабатывают хорошие ипотечные программы. Есть также государственные программы. Но там есть определенный лимит". Руководитель агентства недвижимости Махаббат Олжаева

Словом, потребность среди населения на "доступное жилье" не упала, объясняют эксперты. Однако снизилась покупательская способность. Это обусловлено тем, что многие жители не могут позволить себе самостоятельно купить квартиры и вынуждены рассчитывать на госпрограммы.

"Доступное жилье нужно населению, но зачастую спрос на него удовлетворяется за счет государственных ипотечных программ. Не каждый может позволить себе купить квартиру или дом за наличные, а охват населения такими программами не покрывает всего спроса на рынке" . Экономист Максат Сералы

На сегодняшний день в очереди состоят более 638 тысяч граждан. Ежегодный прирост очередности составляет порядка 40 тысяч человек. Обеспеченность жильем ежегодно составляет 15-20 тысяч человек.

По мнению специалистов, в ближайшее время рынок недвижимости стабилизируется и значительного роста или снижения цен на жилье ждать не стоит.



