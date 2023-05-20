Родители пострадавших в ДТП юных волейболистов просят о помощи

Видеообращение к чиновникам сняли мамы детей, которые попали в ДТП под Актобе, когда ехали с тренером на соревнования по волейболу. Родители просят и даже требуют внимания и помощи в обещанной реабилитации детей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали женщины, они остались один на один со всеми проблемами. Двое детей после аварии практически стали инвалидами. По их словам, обещанную от чиновников помощь не могут дождаться почти полгода.

По информации телеканала КТК, специальное обращение матери решились записать после того, как в семьях наступил кризис. Женщины говорят, реабилитацию детям оплачивают исключительно из родительских карманов. Но сейчас потянуть такие траты может уже не каждый. Матери считают, что чиновники просто забыли про теперь уже бывших спортсменов.

Впрочем, в Управлении здравоохранения утверждают обратное.

"На сегодняшний день все дети наблюдаются, на занятия ходят. Только двое на дому учатся по медпоказаниям. Теперь этим двоим детям мы оформляем документы на инвалидность. Далее по медицинским показаниям, по решению врача они, может, будут получать, эти дети, реабилитационные мероприятия в области". Зам. руководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева

Как сообщали ранее, ДТП произошло в декабре минувшего года. Команда юных волейболистов вместе с тренером ехала на соревнования из Темирского района в Актобе. По дороге авто слетело в кювет, на месте погиб один ребенок, еще 8 юных спортсменов получили травмы. Двое детей перенесли тяжелые операции.



