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Президент Сингапура и премьер Италии прибудут в Казахстан 22 мая

визит зарубежных лидеров в Казахстан Фото: pixabay
Акорда опубликовала график встреч Токаева с зарубежными лидерами. 22 мая Касым-Жомарт Токаев проведет две встречи, 25 мая глава государства примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы президента, 22 мая Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом. 

В этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит Казахстан с государственным визитом.

В ходе встречи с Халимой Якоб планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

А 25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Москве.

Ранее глава государства совершил визит в Китай, где открыл генеральное консульство РК в Сиане, а также принял участие в Саммите "Центральная Азия – Китай". Кроме этого, две страны подписали 47 документов на общую сумму 22 млрд долларов.

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