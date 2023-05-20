Президент Сингапура и премьер Италии прибудут в Казахстан 22 мая

Акорда опубликовала график встреч Токаева с зарубежными лидерами. 22 мая Касым-Жомарт Токаев проведет две встречи, 25 мая глава государства примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы президента, 22 мая Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом.

В этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит Казахстан с государственным визитом.

В ходе встречи с Халимой Якоб планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

А 25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Москве.

Ранее глава государства совершил визит в Китай, где открыл генеральное консульство РК в Сиане, а также принял участие в Саммите "Центральная Азия – Китай". Кроме этого, две страны подписали 47 документов на общую сумму 22 млрд долларов.