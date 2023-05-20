В Австралии у девочки выросли большие ноги из-за редкого заболевания

У девочки из австралийского города Мельбурн из-за редкого заболевания выросли необычайно большие ступни, которые лишили ее возможности ходить, сообщает Zakon.kz.

11-летняя Энджел, которая родилась в Пакистане, страдает от редкого заболевания – синдрома CLOVES, который приводит к чрезмерному росту тканей, сообщает 9news.

Девочка вынуждена передвигаться на инвалидной коляске, так как из-за болезни ее ступни стали настолько большими и тяжелыми, что она не может ходить. В 2019 году врачи планировали ампутировать Энджел обе ноги, но решили, что операция слишком опасна.

Сама девочка призналась, что мечтает о дне, когда сможет надеть обычные ботинки. Из-за ее недуга другие дети дразнили ее в школе.

Основательница фонда Creating Hope Мойра Келли помогла Энджел приехать в Париж для консультации со специалистами, изучавшими применение препарата с действующим веществом алпелсиб, который обычно используют для лечения рака груди. У Энджел не нашли противопоказаний для его применения.