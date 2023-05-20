В Уштобе с обрыва в реку вылетела машина, идут поиски одного погибшего
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В Уштобе 17 мая 2023 года в 01 часов 44 минут в Пожарную часть поступило сообщение о том, что в реку Каратал с обрыва вылетела автомашина УАЗ, в которой находились три человека, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДЧС, на место вызова выехали спасатели ДЧС области Жетісу и сотрудники отдела по ЧС Каратальского района.
"По прибытию на место вызова было установлено, что в 3 км от села Акжар автомашина УАЗ в которой находились 3 человека, вылетела с обрыва в реку Каратал, двоим из них удалось выбраться на берег, к сожалению третий гражданин не выбрался на берег", - сообщили в ДЧС.
В 10 часов 33 минуты спасатели-водолазы обнаружили в реке затонувший автомобиль, на данный момент ведутся поисковые работы третьего человека.
В поисковых работах задействованы 32 человек и 7 единиц техники от ДЧС области Жетісу; Лесного хозяйства; местные жители с.Акжар.
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