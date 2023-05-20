В Уштобе с обрыва в реку вылетела машина, идут поиски одного погибшего

Фото: скриншот видео

В Уштобе 17 мая 2023 года в 01 часов 44 минут в Пожарную часть поступило сообщение о том, что в реку Каратал с обрыва вылетела автомашина УАЗ, в которой находились три человека, сообщает Zakon.kz.

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