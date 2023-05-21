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В каких городах в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В каких городах в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По прогнозу синоптиков, 21 мая в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. На большей части территории страны ожидаются осадки, в том числе град, гроза и шквал.

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В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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